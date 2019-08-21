Сеть сообщает, что эту услугу будут предоставлять во всех магазинах Rimi – в кассах у отдела информации или в кассах со специальным значком. Благодаря этому появится 21 новое место распространения карт.

"Согласно подсчетам,в январе-июне 59% всех билетов на общественный транспорт жители приобрели, пополняя "Карты вильнюсца" в местах распространения билетов. Магазин - это то место, куда люди приходят почти каждый день – если жители пополняют карты в киосках или магазинах, а не с помощью приложений, то у них появится больше удобных вариантов", – сказала глава Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Пассажиры могут пополнить "Карты вильнюсца" в центрах обслуживания клиентов компании Susisiekimo paslaugo на ул. Гележинкелё, 16, в киосках печати, почтовых отделениях, в отделениях PayPost, магазинах Rimi, MAXIMA или купить одноразовые билеты у водителей.