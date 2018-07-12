В столице Литвы продано эксклюзивное здание

Центр регистра сообщает о том, что по просьбе владельца здания снимут с учета ряд предприятий, которые до сих пор действовали в этом здании - театр Vaidilos, Natų knygynas, Kraštiečiai и др.
Глава компании J9 Investicijos Эугениюс Малмига сказал агентству Elta, что здание продают, но о деталях сделки рассказывать не пожелал.
Между тем директор театра Vaidilos Гедиминас Янкус сказал, что здание уже продано.
"Проводят обычные процедуры, связанные со сменой владельца здания - перерегистрация компаний. Театр Vaidilos остается, где был. Все в порядке", - заверил он.
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