В Вильнюсе в этом году открылся лишь один бизнес-центр – рядом с ТЦ Panoramа. Это проект А класса LINK площадью 10 000 кв. м. До конца года на рынке появиться еще около 51.000 кв. м, но, похоже, этого недостаточно для удовлетворения спроса.
В последние годы рынок предлагает около 80 000 кв. м новых офисных помещений, однако всего меньше 2% из них являются офисами класса А. Компании, которые ищут новый офис, вынуждены быстро принимать решения – договор об аренде подписывают еще в строящихся проектах, поэтому новые бизнес-центры открываются почти полностью заполненными.
Правда, в прошлом году предложение офисов класса A было меньше, чем класса B, поэтому тем, кто не успел или не нашел помещение класса А, рискнули арендовать помещения подальше от центра и центрального бизнес-района (на правом берегу Нерис). Поэтому стало меньше пустых помещений в офисных-центрах класса B1 и B2, которые в 2018 году составляли 4 и 5,6%.
В Вильнюсе самая большая конкуренция между строителями офисов наблюдается на ранней стадии проектирования, но пока все находят своих клиентов.
В Каунасе в первом полугодии 2018 года открыли 9 бизнес-центров, это около 35 900 кв. м. Сейчас предложение на этом рынке в Каунасе превышает спрос – в городе 12,4% свободных офисных площадей. Из них в сегменте класса A - 14,8%, B1 – 13,5%, а B2 – 10,2%.
Арендаторы в Каунасе очень привередливые, поэтому строителям нужно приложить немало усилий, чтобы заполнить бизнес-центр. Арендаторам важно, чтобы офис был ближе к центру, чтобы из окна был красивый вид, чтобы было достаточно мест на парковке, чтобы было удобным сообщение как на общественном, так и на личном транспорте.
Опытные строители предлагают клиентам и другие услуги - часть центра выделяют под зоны отдыха, детские дневные центры, спортклуб, СПА, стоянки для велосипедов, зарядки для электромобилей и т.д.
В Клайпеде на этом рынке наблюдается стагнация. В 2018 г. откроется лишь один проект смешанного назначения, в котором будет 2000 кв. м офисных помещений. Запланировано строительство нескольких небольших бизнес-центров - до 1000 кв. м.
В Клайпеде нет спроса крупных компаний на современные офисы, а небольшие компании ориентируются на более дешевые варианты.
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