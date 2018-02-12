Она будет работать на отходах и биотопливе. Построить ее планируется до конца 2019 года. Это крупнейший энергетический проект, который сейчас проводится в жизнь в Литве.

"Это новая электростанция, которая открывает новую страницу в истории энергетики и Вильнюса. Сейчас тот этап, на которым начинается настоящая работа", - сказал на церемонии закладки символической капсулы глава компании Lietuvos energija Дарюс Майкштенас.

Проект электростанции электромощностью 88 мегаватт и тепловой мощностью 227 мегаватт проводит в жизнь Lietuvos energija, однако в будущем до 5% акций электростанции смогут приобрести муниципальные Вильнюсские теплосети.

Подсчеты показывают, что после строительства электростанции жители Вильнюса будут платить за утилизацию отходов ежегодно на 10 млн. евро меньше, кроме того, они ежегодно смогут экономить до 13 млн. евро на отоплении, а стоимость выработанной электростанцией тепловой энергии будет составлять 19–20 евро за мегаватт-час или на 35% меньше, чем в 2016 году (около 30 евро за мегаватт-час).

Кредит на сумму 190 млн. евро на строительство электростанции выделил Европейский инвестиционный банк, еще 153 млн. евро финансовой помощи предоставила Еврокомиссия.

Установки по сжиганию отходов оборудует за 178,29 млн. евро консорциум германской компании Steinmuller Babcock Environment и польской строительной группы Budimex. Установку по сжиганию биотоплива за 149,65 млн. евро оборудует польская компания по строительству энергетических объектов Rafako.

Lietuvos energija совместно с компанией финского капитала Fortum Heat сейчас уже строит Каунасскую когенерационную электростанцию стоимостью 150 млн. евро.