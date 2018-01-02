«До сих пор малогабаритные квартиры не разрешалось строить и проектировать, не было необходимых законов. Теперь это законно, и разработчикам не нужно гадать, как обойти различные запреты. Кроме того, не все могут купить новое и просторное жилье. Часто покупатель решает отказаться от просторного жилья ради жилья поменьше, но поновее», - объясняет Саулюс Вагонис, начальник отдела оценки и исследования рынка компании Ober-Haus.

Эксперт подчеркивает, что нередко покупатели в таком доме даже не планируют жить. Они покупают такую квартиру как инвестицию, а качество жизни в таком жилье самого покупателя не заботит. На сегодня спрос на такое жиль есть - арендаторов достаточно, и эта бизнес-модель пока что оправдывает себя. Количество таких квартир в новых проектах также растет.

Впрочем, появление на рынке малогабаритных квартир закручивают спираль цен. При расчете цены за квадратный метр получается, что они обходятся всегда дороже больших квартир той же категории, которые часто продаются в этом же доме. Чем больше таких квартир, тем выше средняя рыночная цена.

"Бум на малогабаритные квартиры возник по двум причинам. Во-первых, людям часто не нужны большие квартиры с комнатами для детей, спальнями, потому что люди живут максимум вдвоем. Еще одна причина - это цена. Маленькая квартира относительно дешевле, чем большая. Просто из-за ее небольшого метража меньше окончательная цена, чем цена большой квартиры», - объясняет руководитель Citus Миндаугас Ванагас.

Интересным выглядит и тот факт, что небольшие квартиры теоретически также увеличивают среднюю цену на жилье, потому что они дешевы только условно. Ведь при расчете стоимости одного квадратного метра за эту же единицу площади в большой квартире вы заплатите меньше.

По словам М. Ванагаса, это естественно, потому что строительство двух небольших квартир площадью 25 квадратных метров стоит дороже, чем строительство одной квартиры площадью 50 квадратных метров. Нужен дополнительный сантехнический блок, больше окон, дверей, обязательное место для парковки автомобиля, которое обычно для разработчика убыточно или продается по себестоимости.

«Небольшие квартиры представляют собой отдельный сегмент. Их построено достаточно много. Они предназначены для молодых людей. Мы строим коттеджи в Пилайте и видим, что их покупают люди, которые больше не помещаются в маленьком доме. Теперь литовцы уже не так привязаны к своей недвижимости, как раньше », - говорит Ванагас об изменениях на рынке недвижимости.

Эксперты в этом все еще не видят опасности.

«Для инвесторов небольшие квартиры привлекательны и окупаются. Как дела будут идти в будущем, будет зависеть от различных обстоятельств, которые от нас не зависят», - говорит С. Вагонис.

Насколько такие квартиры будут востребованы, будет зависеть от миграционных потоков. Такое жилье предпочитают молодые люди, пары без детей, которым не нужно много комфорта, а также иммигранты, которые только начинают строить свою жизнь в Вильнюсе, говорит эксперт.