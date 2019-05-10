В Старом городе Вильнюса планируют еще один объект: появятся квартиры, офисы и гостиница

Глава компании Vastint Lithuania Кястутис Вадяцкис сказал DELFI, что на территории часть зданий снесут, построят новые, отреставрируют имеющиеся.

"Территория большая, поэтому все будет. То, что надо сохранить – останется, что нет – снесут. Сейчас как раз мы хотим согласовать все моменты с Департаментом охраны культурного наследия. Намечены встречи. С учетом их замечаний будут продолжены работы", – сказал Вадяцкис.

Он не был многословен и сказал, что пока о проекте слишком распространяться не может, но сказал, что большую часть территории займут квартиры, но сколько их будет он пока сказать не мог.

"Будут и офисы, которые разместятся в зимнем дворце Юзефа Тышкевича. Их будет немного. Появится и гостиница", – сказал Вадяцкис.

Размер будущего здания также будет зависеть от вердикта специалистов по охране культурного наследия.

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"Могу сказать, что воспользоваться этим привлекательным местом хотели бы многие. Сегодня мы связались со всеми операторами, ожидания позитивные, но пока ни с кем мы не можем заключить окончательное соглашение о том, кто станет оператором гостиницы, какой бренд", – сказал он и заметил, что переговоры велись с тремя крупными игроками в Европе, которые уже работают в Литве.

По словам Вадецкиса, сегодня приводят в порядок документы, готовят проектные решения, подсчитывают стоимость реставрационных работ. Если все будет хорошо, строительство планируют начать в следующем году.

Он не сказал, каких инвестиций потребует этот проект.

"Все будет зависеть от окончательного количества квадратных метров. У каждого метра своя цена", – сказал он.

Инвестиционный проект Radvilų valdos компания купила у Имущественного банка за 12,35 млн. евро в 2016 году.