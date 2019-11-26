Во время акции, которая начнется в 11 ч. вереница тягачей с полуприцепами в сопровождении полицейских экипажей, будет медленно колесить по центральным улицам столицы Литвы. Предполагают, что тягачи поедут по проспекту Гедиминаса в сторону парламента, проедут мимо министерств и правительства, а также по ул. А.Гоштауто. Тягачи будут украшены траурной атрибутикой.
"Мы приносим извинения вильнюсским водителям и пассажирам общественного транспорта в связи с временными неудобствами. Однако для нас, представителей малого бизнеса в этом секторе, это последняя возможность обратить внимание властей и отозвать принимаемые решения, которые приведут к банкротству малого бизнеса", – сказал генсек ассоциации Linavа Мечиславас Атрошкявичюс.
Перевозчики решили провести такую акцию после того, как правительство приняло поправки и намеревается увеличить коэффициент зарплат водителей с 1,3 до 1,65. По данным Linavа, такое решение в Литве было принято после того как в Евросоюзе проводят процедуру принятия пакета мобильности.
Чтобы до конца исчерпать возможности конструктивного диалога с властями, перевозчики ассоциации Linavа отозвали акцию протеста, которая была назначена на 20 ноября у здания парламента. Вместо этого правящим вручили декларацию, подписанную 279 компаниями.
Ранее сообщалось, что 26 ноября сотни фермеров приехали в города на тракторах в знак протеста против принимаемых властями решений.
Если реакции не будет, фермеры со всей Литвы намерены в начале декабря ехать в Вильнюс на тракторах, чтобы провести там масштабную акцию протеста.
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