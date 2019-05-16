В среду правительство Литвы предоставило министерству финансов полномочия до конца 2023 года представлять государство в разрешении споров, связанных с банком. Такие полномочия уже предоставлялись министерству, в 2012 году, однако действовали только до конца 2016 года.

Министерству предоставлено право нанимать юристов и экспертов, если потребуется вести переговоры по мировому соглашению и о прочем. На это ведомство сможет потратить до 3 млн евро.

В начале мая министерство финансов получило извещение о том, что Фонд защиты российских инвесторов за рубежом подал иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce, ICC) в Париже с просьбой возместить убытки, понесенные бывшим основным акционером. По данным сообщившего об иске портала lrytas.lt , предварительная сумма запрашиваемой компенсации достигает 1,1 млрд евро.

В претензии утверждается, что Литва, ликвидировавшая банк Snoras и не возместившая ущерб В. Антонова, нарушила четыре пункта договора о взаимной защите инвестиций, подписанного с Россией.

Snoras был национализирован в ноябре 2011 года, в декабре того же года было возбуждено дело о его банкротстве. В январе литовские прокуроры завершили досудебное расследование по делу, в котором подозрения в присвоении имущества Snoras в крупном размере предъявлены бывшим руководителям и акционерам банка Раймондасу Баранаускасу и В. Антонову.

Суды Великобритании в 2015 году приняли решение выдать Литве В. Антонова и Р. Баранаускаса, проживавших тогда в Лондоне, однако они выехали из этого государства в Россию и получили там убежище. Москва отказывается предоставлять правовую помощь Литве.