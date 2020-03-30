Список составило агентство по поощрению экспорта Versli Lietuva, которое координирует помощь бизнесу во время коронавирусного кризиса. Менеджер агентства Йолита Мажейкене говорит, что литовские предприятия в силах производить и поставлять необходимое оборудование.
"Рынок представляет свои предложения, и бизнес в силах поставлять и производить. У них уже покупают и больницы, которые видят этот список, и другие участники рынка, которые ищут, где купить оборудование", - сказала BNS Й. Мажейкене.
В списке значатся производящая дезинфектанты компания Vilniaus degtine, выпускающая одноразовые маски компания Utenos trikotazas, производящее тесты на коронавирус предприятие Thermo Fisher Scientific Baltics, предлагающая оборудования для вентилирования лёгких Teltonika, оператор мобильной связи Tele2, который предоставляет медицинским учреждениям и медикам бесплатный интернет и многие др.
Versli Lietuva гарантирует, что товары и услуги предприятий из списка соответствуют стандартам безопасности и риска.
TOP новостей
Такой Пасхи в Литве еще не было: профессор рассказал, что нельзя делать (20)
Европе пока не удается справиться с коронавирусом ,...
Муж заболевшей коронавирусом медсестры: да, я дальнобойщик, но так лгать нельзя (15)
На данный момент дома от коронавируса ( COVID-19 ) лечится...
Жители Литвы стоят за едой в виртуальных очередях, свое место в шутку продают по 20 евро (100)
После того как в Литве ужесточили правила карантина и...
Во время карантина – проблемы с похоронами: предлагают ждать до конца карантина
Во время карантина ограничены все мероприятия с...
В Литве подтвердили еще 24 случая коронавируса всего 484 (13)
Минздрав Литвы сообщил, что 30 марта в Литве подтвердили...