В составе правления государственной литовской компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) приступили к работе член правления Казахстанских железных дорог Кристиан Кун и бывший заместитель менеджера по кредитам Литовского филиала банка Danske Bank Альдитас Саулюс.
© Lietuvos geležinkeliai

"Компетентность новых членов правления поможет Литовским железным дорогам завершить создание долгосрочной стратегии и достичь амбициозных целей, провести в жизнь стратегические проекты", - сказал для пресс-релиза председатель правления Lietuvos gelezinkeliai Ромас Швядас.

В составе правления Lietuvos gelezinkeliai работают пять независимых членов - помимо Р. Швядаса, К. Куна и А. Саулюса, это бывшая менеджер по банковским подразделениям банка SEB Моника Римкунайте - Блозе и глава государственной группы гао- и электропередающих предприятий Epso-G Роландас Зукас.

В составе правления компании также работают гендиректор Литовских железных дорог Мантас Бартушка и директор Департамента политики в областях дорожного транспорта и гражданской авиации Министерства транспорта Владиславас Кондратовичюс.

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