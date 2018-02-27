"Компетентность новых членов правления поможет Литовским железным дорогам завершить создание долгосрочной стратегии и достичь амбициозных целей, провести в жизнь стратегические проекты", - сказал для пресс-релиза председатель правления Lietuvos gelezinkeliai Ромас Швядас.

В составе правления Lietuvos gelezinkeliai работают пять независимых членов - помимо Р. Швядаса, К. Куна и А. Саулюса, это бывшая менеджер по банковским подразделениям банка SEB Моника Римкунайте - Блозе и глава государственной группы гао- и электропередающих предприятий Epso-G Роландас Зукас.

В составе правления компании также работают гендиректор Литовских железных дорог Мантас Бартушка и директор Департамента политики в областях дорожного транспорта и гражданской авиации Министерства транспорта Владиславас Кондратовичюс.