"Компетентность новых членов правления поможет Литовским железным дорогам завершить создание долгосрочной стратегии и достичь амбициозных целей, провести в жизнь стратегические проекты", - сказал для пресс-релиза председатель правления Lietuvos gelezinkeliai Ромас Швядас.
В составе правления Lietuvos gelezinkeliai работают пять независимых членов - помимо Р. Швядаса, К. Куна и А. Саулюса, это бывшая менеджер по банковским подразделениям банка SEB Моника Римкунайте - Блозе и глава государственной группы гао- и электропередающих предприятий Epso-G Роландас Зукас.
В составе правления компании также работают гендиректор Литовских железных дорог Мантас Бартушка и директор Департамента политики в областях дорожного транспорта и гражданской авиации Министерства транспорта Владиславас Кондратовичюс.
В составе правления Литовских железных дорог – Кун и Саулюс (4)
В составе правления государственной литовской...
The Guardian: приближенные Путина отмывали через эстонский филиал Danske средства и угрожали таллиннским банкирам расправой (95)
В 2013 году крупнейший банк Дании Danske закрыл счета 20...
Экономист: весной подорожает горючее, будут и другие соблазны для повышения цен (81)
Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас...
Работники торгового центра в ужасе от того, чем их кормят на работе (92)
"Нас кормят отходами", – сказала работница крупнейшего...
TOP новостей
Экономист: весной подорожает горючее, будут и другие соблазны для повышения цен (81)
Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас...
Работники торгового центра в ужасе от того, чем их кормят на работе (92)
"Нас кормят отходами", – сказала работница крупнейшего...
В Вильнюсе прошла акция в память о Борисе Немцове предложено переименовать улицу Латвю честь политика (77)
Сегодня в Вильнюсе на Площади Независимости, напротив...
Страсбургский суд отклонил жалобу дочери Петкявичюса по делу о "Корабле дураков" (51)
Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)...
МВД прокомментировал ужесточение правил выдачи виз иностранцам (5)
Порядок выдачи деловых (коммерческих) виз Литвы...