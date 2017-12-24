Привлечение иностранной рабочей силы для сельской местности Латвии практически неизбежно. Причем первая волна работников из-за рубежа может достигнуть страны уже в следующем году. Такой прогноз в передаче LNT "900 секунд" сделал руководитель организации "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш, сообщает rus.DELFI.lv
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Лаздиньш пояснил, что, скорее всего, трудовые мигранты будут из Украины и Беларуси.

О точном числе привлеченных работников он говорить пока отказался, однако подчеркнул, что из-за снижения числа жителей в регионах Латвии, особенно в сельской местности, уже в 2018 году планы по привлечению иностранцев могут стать реальностью.

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Отметим, что в Литве уже сейчас работают и занимают освободившиеся рабочие места в результате отъезда граждан Литвы за рубеж уже сейчас. В ходе последней встречи президентов Литвы и Украины Даля Грибаускайте и Петро Порошенко отдельно говорили об условиях труда для украинцев в Литве.

Сельскому бизнесу мешает и погода. В этом году погодные условия причинили фермерам Латвии ущерб в размере 40-60 млн евро, напомнил Лаздиньш.

Весной посевами мешали заморозки, дождливое лето осложнило обеспечение скота кормами, а в конце лета в Латгале и Видземе было наводнение.

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