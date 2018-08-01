В следующем году в Клайпеде появится крематорий

Директор ЗАО Rūteda Рута Гумуляускайте сказала, что сейчас готовит технический проект объекта, а разрешение на строительство будет получено в последнем квартале этого года: "В начале 2017 года мэрии Клайпедского района представили проект крематория. (...) Мы сделали все, сейчас спокойны".
По словам Гумуляускайте, из-за строгих действующих в Литве правил необходимо устанавливать качественные фильтры, которые до минимума снижают загрязнение окружающей среды, не пропускают запах.
В строительство первого в Западной Литве крематория инвестируют 1,5 млн. евро. В нем создадут 6 рабочих мест, потом их число увеличится до 10. "Сейчас в Литве кремируют до 10-15% покойных. Если количество увеличится, конечно будем расширяться", – сказала Гумуляускайте.
В новом крематории будут три зала для прощания, две печи. В Литве пока есть только один крематорий - в Кедайняй.
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