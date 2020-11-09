В следующем году планируют строить тоннель в Таранде

Глава ЛДАД Ремигиюс Липкявичюс обещает, что в декабре будет объявлен конкурс на строительство такого тоннеля.
"Мы планируем в начале следующего года заключить договор с подрядчиком, чтобы он мог начать работы", – сказал он.
По словам Липкявичюса, Вильнюсский муниципалитет побуждают ускорить процесс передачи во владение города 6 участков, необходимых для осуществления проекта. ЛДАД обязалась построить тоннель для авто и мост для пешеходов в течение 4 лет.
В Таранде проживают около 5000 человек, они просят решить проблему сообщения с районом, которая обострилась после появления Западной объездной дороги.
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