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Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД) в следующем году обещает построить тоннель в Таранде – сейчас на повороте в этот район с Укмергского шоссе образуются большие заторы.
В следующем году планируют строить тоннель в Таранде
© DELFI / Josvydas Elinskas

Глава ЛДАД Ремигиюс Липкявичюс обещает, что в декабре будет объявлен конкурс на строительство такого тоннеля.

"Мы планируем в начале следующего года заключить договор с подрядчиком, чтобы он мог начать работы", – сказал он.

По словам Липкявичюса, Вильнюсский муниципалитет побуждают ускорить процесс передачи во владение города 6 участков, необходимых для осуществления проекта. ЛДАД обязалась построить тоннель для авто и мост для пешеходов в течение 4 лет.

В Таранде проживают около 5000 человек, они просят решить проблему сообщения с районом, которая обострилась после появления Западной объездной дороги.

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