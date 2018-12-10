Moody’s выбрало Вильнюс из нескольких других европейских городов. Трудоустройство работников планируется начать в январе 2019 года, представители Moody’s надеются, что новое бюро в ближайшие несколько лет будет расти, сообщило агентство поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje.
"После длительных и тщательных обсуждений мы выбрали Вильнюс, в нем много образованных специалистов, говорящих на иностранных языках, хорошо развита инфраструктура информационных технологий, благоприятный климат для бизнеса. С учетом наших целей принять на работу специалистов различной квалификации и совершенствования автоматизации и кибернетической безопасности, избрание Литвы для нового бюро в ЕС было логичным бизнес-решением", – цитируются в пресс-релизе слова вице-президента по человеческим ресурсам Moody's в Европе, Центральной Азии и Африке Данкана Нильсона.
По его словам, этот проект охватывает широкий спектр функций, включая оценку кредитования, исследования, финансы, управление человеческими ресурсами, кибернетическую безопасность и информационные технологии.
У Moody's Corporation два головных подразделения – Moody's Investors Service, предоставляющее исследования кредитных рейтингов, средств заимствования, ценных бумаг и Moody's Analytics, которая предоставляет услуги программного обеспечения, консалтинга, исследований в сферах кредитования и экономического анализа, управления финансовыми рисками.
Подразделения Moody's Corporation действуют в 42 государствах, в них работают около 12 600 человек.
Выручка котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже Moody's Corporation в 2017 году составила 4,2 млрд. долларов США (около 3,7 млрд. евро).
Moody's постоянно устанавливает кредитные рейтинги правительства Литвы и большинства коммерческих банков Литвы.
В следующем году Moody's откроет офис в Вильнюсе (1)
Международное рейтинговое агентство Moody's Corporation,...
Лукашенко, Сталин, Гитлер появились на стене кафе Keulė Rūkė в Вильнюсе (48)
На стене закусочной Keulė Rūkė , которая славится своими...
Когда лопнет "пузырь" недвижимости: мнение экспертов разделилось (5)
Все громче говорят о возможном приближении кризиса,...
В Мариямполе откроется еще один магазин Lidl
В Мариямполе через неделю откроется второй магазин Lidl .
В этом году в Турции отдыхали 190 000 жителей Литвы (8)
По данным турецкого министерства культуры и туризма, за...
TOP новостей
Некоторые жители перед митингом получили предупреждения полиции (22)
Учитель Эгидиюс Насявичюс из Варены почувствовал себя...
Глава МИД Литвы призывает ЕС ввести санкции против РФ в связи с захватом украинских судов (127)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...
В Вильнюсе планируют строительство уникального пешеходного моста (2)
Подобного конкурса литовская столица не видела 15 лет –...
Создают новый порядок: недовольные работой врачей смогут требовать денег (14)
Минздрав Литвы предлагает модель "ущерба без вины",...
Цены в Литве: литовские яблоки дороже бананов (11)
В этом году на прилавках магазинов в Литве произошло...