Moody’s выбрало Вильнюс из нескольких других европейских городов. Трудоустройство работников планируется начать в январе 2019 года, представители Moody’s надеются, что новое бюро в ближайшие несколько лет будет расти, сообщило агентство поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje.

"После длительных и тщательных обсуждений мы выбрали Вильнюс, в нем много образованных специалистов, говорящих на иностранных языках, хорошо развита инфраструктура информационных технологий, благоприятный климат для бизнеса. С учетом наших целей принять на работу специалистов различной квалификации и совершенствования автоматизации и кибернетической безопасности, избрание Литвы для нового бюро в ЕС было логичным бизнес-решением", – цитируются в пресс-релизе слова вице-президента по человеческим ресурсам Moody's в Европе, Центральной Азии и Африке Данкана Нильсона.

По его словам, этот проект охватывает широкий спектр функций, включая оценку кредитования, исследования, финансы, управление человеческими ресурсами, кибернетическую безопасность и информационные технологии.

У Moody's Corporation два головных подразделения – Moody's Investors Service, предоставляющее исследования кредитных рейтингов, средств заимствования, ценных бумаг и Moody's Analytics, которая предоставляет услуги программного обеспечения, консалтинга, исследований в сферах кредитования и экономического анализа, управления финансовыми рисками.

Подразделения Moody's Corporation действуют в 42 государствах, в них работают около 12 600 человек.

Выручка котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже Moody's Corporation в 2017 году составила 4,2 млрд. долларов США (около 3,7 млрд. евро).

Moody's постоянно устанавливает кредитные рейтинги правительства Литвы и большинства коммерческих банков Литвы.