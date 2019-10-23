О том, что в 2020 году ждет водителей говорилось в передаче DELFI 11.

Представитель портала Autoplius.lt Мантас Бузялис сказал, что в третьем квартале этого года на авторынке наблюдались перемены, связанные, по его мнению, с заявленным властями налогом.

По словам Бузялиса, понемногу сокращается количество ввозимых в Литву дизельных автомобилей. "Раньше 4 из 5 машин были дизельными, а сейчас их меньше 3. Также понемногу ощущается "омоложение" подержанных авто, хотя самой многочисленной группой остаются машины 11-15 лет", – сказал он, заметив, что в Литву стали привозить меньше старых машин.

Электромобилей в Литве пока немного, всего 1250. "С ними плохо дело, они дорогие, а покупатели уже решили не брать бензиновый или дизельный автомобиль", – сказал эксперт.

Глава ассоциации торговцев подержанными авто Висмантас Баршис сказал, что люди ищут бензиновые машины, но пока все еще чаще покупают дизельные. Средняя стоимость машины, которую готовы купить люди - 5000 евро.

На вопрос, часто ли жители Литвы меняют машины, глава ассоциации сказал, что пока это было частой сменой автомобилей - люди покупают старые машины, когда они разваливаются, покупают модель получше.

Баршис сказал, что со следующего года как водители, так и торговцы могут столкнуться с новшествами, о которых в СМИ пока особенно не распространяются, скажем, новая система учета владельцев транспортных средств.

"Планируют такую систему, какой нет ни у кого в Европе. Мы, похоже, будем первыми. Это система, при которой каждый ввезенный автомобиль должен будет получить свой дополнительный код номера кузова, можно продавать машины только под этим кодом", – сказал он.

Все будет выглядеть так: заполняешь форму по интернету, в ней указываешь, какой купил автомобиль, за какую цену, а Regitra будет видеть точную сумму покупки.

"Она будет видеть, что ты купил машину за 5000, а не за 2000, 3000 или 8000 евро, это должно решить вопрос "тени", – сказал он, заметив, что система принесет больше прозрачности.

"Будет легче следить за движением автомобилей на рынке, поскольку сейчас можно передать автомобиль кому-то, и никто не знает, как это получилось. Появится нормальная система, где Пятрас передал Йонасу.

Все хорошо звучит с точки зрения защиты покупателя, вопрос лишь в том, как все технически решат. Важно, чтобы сама система дорого не обходилась государству, чтобы администрирование не стоило больше, чем выведение этой сферы из "тени", – сказал Баршис.

Представитель Autoplius.lt Бузялис положительно оценил такие перемены, которые вступят в силу с 2020 года.

"Честные предприниматели приветствуют такую идею. Уменьшение "тени" – общественный интерес, хочется, чтобы продажа была прозрачной, чтобы в случае продажи некачественного автомобиля можно было обращаться в службы по защите прав потребителей", – сказал он.

Правда, Баршис не скрывал, что новая система скажется и на ценах.

"Это приведет к незначительному росту цены", – он сказал, что это может быть 100-300 евро.

По его сведениям, сегодня еще идут переговоры по этому проекту, но он может вступить в силу с середины 2020 года.

В передаче речь шла и о налоге на автомобили.

Бузялис согласен с тем, что дизельные авто выбрасывают в атмосферу больше твердых частиц. Но он сказал, что для многих водителей, которые много ездят, это остается единственным логичным выбором.

"Это потому, что окупается меньшее потребление топлива, выгоднее иметь дизельный автомобиль, жители Литвы учитывают это", – сказал он, заметив, что нестарые дизельные автомобили - не такое зло, каким их делают.

И Баршис и Бузялис считают, что предложенный правительством налог не имеет ничего общего с загрязнением окружающей среды.

"Это не налог на загрязнение, это налог на регистрацию. Если я за год поменяю 5 автомобилей, не значит, что я за год в 5 раз больше загрязняю окружающую среду.Я думаю, что не так все решают", – считает Бузялис. Он сказал, что в его окружении люди стараются избавиться от загрязняющих окружающую среду дизельных автомобилей.

"Похоже, люди запуганы, поскольку неясно, не придется ли им с 1 января отдавать автомобили за полцены", – сказал он.