В Шяуляй открылся новый магазин сети Maxima

В Шяуляй, на ул. Гумбинес, открылся новый магазин литовской сети Maxima. В день открытия магазин встречает клиентов угощениями. В этом магазине формата X клиентам предложат широкий ассортимент свежих продуктов – мяса, овощей, фруктов, хлеба, кулинарных изделий, а также большой ассортимент замороженной продукции, косметики, бытовой химии и товаров для животных.
© Bendrovė "Maxima"

В строительство и оборудование этого магазина сеть инвестировала 1,87 млн. евро. Создано 26 новых рабочих мест.

"Отныне у шяуляйцев и гостей города появится больше возможностей купить все необходимое быстро и удобно, выбирать из широкого ассортимента товаров (почти 11 000 товаров). Большое внимание мы уделяли быстрому обслуживанию клиентов – оборудовали как обычные кассы, так и кассы самообслуживания, большой ассортимент кулинарных товаров. Это уже 9-й магазин нашей сети в городе, поэтому мы знаем предпочтения горожан", – сказала представитель сети Иртауте Щербавичене.

Общая площадь магазина составляет 871 кв. м, торговый зал занимает 600 кв. м.

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