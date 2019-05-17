В Шяуляй открылся новый магазин сети Maxima

В строительство и оборудование этого магазина сеть инвестировала 1,87 млн. евро. Создано 26 новых рабочих мест.
"Отныне у шяуляйцев и гостей города появится больше возможностей купить все необходимое быстро и удобно, выбирать из широкого ассортимента товаров (почти 11 000 товаров). Большое внимание мы уделяли быстрому обслуживанию клиентов – оборудовали как обычные кассы, так и кассы самообслуживания, большой ассортимент кулинарных товаров. Это уже 9-й магазин нашей сети в городе, поэтому мы знаем предпочтения горожан", – сказала представитель сети Иртауте Щербавичене.
Общая площадь магазина составляет 871 кв. м, торговый зал занимает 600 кв. м.
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