"Строится объект - завод по сборке, торговле и обслуживанию тракторов "Беларус". На этом заводе будут собирать тракторы "Беларус", которые будут отвечать европейской стандартам", - сказал директор компании Витаурас Жиленас.

Стоимость проекта - 1,7 млн. евро.