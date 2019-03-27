Компания Auto pirkliai строит в деревне Жарнавагяй Ширвинтского района завод по сборке тракторов "Беларус". Компания подписала лицензионное соглашение на использование бренда компании, сообщает издание Verslo žinios.
Baltarusiškas traktorius
© RIA/Scanpix

"Строится объект - завод по сборке, торговле и обслуживанию тракторов "Беларус". На этом заводе будут собирать тракторы "Беларус", которые будут отвечать европейской стандартам", - сказал директор компании Витаурас Жиленас.

Стоимость проекта - 1,7 млн. евро.

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