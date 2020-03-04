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В среду утром в сети Tele2 временно не работают некоторые услуги – нельзя рассчитаться за стоянку, оплатить проезд в общественном транспорте, не действует и пакет дополнительных услуг.
Pristatytas naujas, ilgai lauktas flagmanas „Samsung Galaxy S20“: pamatykite pirmieji, kaip jis atrodo
Pristatytas naujas, ilgai lauktas flagmanas „Samsung Galaxy S20“: pamatykite pirmieji, kaip jis atrodo
© Organizacijos nuotr.

С целью защиты персональных данных компания временно ограничила возможность доступа к услугам.

Такое решение компания приняла, когда выяснилось, что есть риск попадания данных при оплате третьей стороне.

Tele2 не располагает информацией о том, что такие случаи были, однако главное для компании - это приоритет. Ограничив пользование услуг, компания обеспечила безопасность.

"Tele2 приносит клиентам извинения за неудобство и делает все возможно, чтобы услугами можно было пользоваться в ближайшее время", - писал в фейсбуке представитель компании Андрюс Баранаускас.

ru.DELFI.lt
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