С целью защиты персональных данных компания временно ограничила возможность доступа к услугам.

Такое решение компания приняла, когда выяснилось, что есть риск попадания данных при оплате третьей стороне.

Tele2 не располагает информацией о том, что такие случаи были, однако главное для компании - это приоритет. Ограничив пользование услуг, компания обеспечила безопасность.

"Tele2 приносит клиентам извинения за неудобство и делает все возможно, чтобы услугами можно было пользоваться в ближайшее время", - писал в фейсбуке представитель компании Андрюс Баранаускас.