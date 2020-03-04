С целью защиты персональных данных компания временно ограничила возможность доступа к услугам.
Такое решение компания приняла, когда выяснилось, что есть риск попадания данных при оплате третьей стороне.
Tele2 не располагает информацией о том, что такие случаи были, однако главное для компании - это приоритет. Ограничив пользование услуг, компания обеспечила безопасность.
"Tele2 приносит клиентам извинения за неудобство и делает все возможно, чтобы услугами можно было пользоваться в ближайшее время", - писал в фейсбуке представитель компании Андрюс Баранаускас.
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