В середине мая Grigeo Klaipeda будет вынуждена остановить деятельность

Эту информацию подтвердил BNS глава предприятия Томас Эйкинас. Он сказал, что оператор системы водоснабжения Klaipedos vanduo заявила о расторжении договора с Grigeo Klaipeda, чьи сточные воды она очищает с января, однако компания не выполнила условия договора.

Т. Эйкинас также сказал, что пока решается вопрос очищения стоков, деятельность предприятия будет остановлена.

"Пока этот вопрос решается, и деятельность предприятия временно останавливается, мы объявим простои, однако предпримем все необходимые меры для сохранения рабочих мест и скорейшего возобновления деятельности", – отметил он в комментарии BNS.

Директор администрации Клайпедского самоуправления Гинтарас Ненишкис сообщил, что Klaipedos vanduo не может рисковать своими сооружениями для очистки.

"В нынешней экономической ситуации крайне важно, чтобы все предприятия работали и работали максимально, однако в любом случае отсутствие угрозы сооружениям для очистки Klaipedos vanduo, их возможных неисправностей и остановки являются большим приоритетом, и позиция города такова, что нельзя рисковать состоянием, качеством и функционированием очистных сооружений", – сказал Г. Ненишкис.

С середины января Klaipedos vanduo очищает сточные воды Grigeo Klaipeda, когда выяснилось, что предприятие загрязнило ими Куршский залив.