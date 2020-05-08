aA
В середине мая клайпедское предприятие по производству ДВП Grigeo Klaipeda, загрязнившее Куршский залив неочищенным стоками, будет вынуждено остановить деятельность.
В середине мая Grigeo Klaipeda будет вынуждена остановить деятельность
© DELFI / Kiril Čachovskij

Эту информацию подтвердил BNS глава предприятия Томас Эйкинас. Он сказал, что оператор системы водоснабжения Klaipedos vanduo заявила о расторжении договора с Grigeo Klaipeda, чьи сточные воды она очищает с января, однако компания не выполнила условия договора.

Т. Эйкинас также сказал, что пока решается вопрос очищения стоков, деятельность предприятия будет остановлена.

"Пока этот вопрос решается, и деятельность предприятия временно останавливается, мы объявим простои, однако предпримем все необходимые меры для сохранения рабочих мест и скорейшего возобновления деятельности", – отметил он в комментарии BNS.

Статьи по теме:
Сокращаются продажи продукции Grigeo  (2)
Прокуроры предъявили подозрения президенту Grigeo Гинтаутасу Пангонису  (10)

Директор администрации Клайпедского самоуправления Гинтарас Ненишкис сообщил, что Klaipedos vanduo не может рисковать своими сооружениями для очистки.

"В нынешней экономической ситуации крайне важно, чтобы все предприятия работали и работали максимально, однако в любом случае отсутствие угрозы сооружениям для очистки Klaipedos vanduo, их возможных неисправностей и остановки являются большим приоритетом, и позиция города такова, что нельзя рисковать состоянием, качеством и функционированием очистных сооружений", – сказал Г. Ненишкис.

С середины января Klaipedos vanduo очищает сточные воды Grigeo Klaipeda, когда выяснилось, что предприятие загрязнило ими Куршский залив.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Новые подозрения: Grigeo Klaipėda очищала не только свои стоки (18)

На фоне скандала в связи с тем, что Grigeo Klaipėda , возможно,...

TOP новостей

Lina Muižienė

Карантин в Iki: остановлена выплата надбавок, людей отправляют в отпуск, думают об увольнениях

В апреле сеть магазинов Iki временно приостановила...

Исследование: как жители стран Балтии тратили деньги во время карантина (1)

Во время карантина в Литве больше всего выросли...

Президент Литвы почтил память жертв Второй мировой войны (13)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу почтил...

Глава МИД Литвы: мы должны сказать миру, что победа и свобода пришли не для всех Интервью: БелАЭС - это российский геополитический проект в Беларуси (339)

Накануне 75-летия окончания Второй мировой войны,...

Сообщается о 6 новых случаях коронавируса: в Вильнюсе, Клайпеде и Картяне (3)

8 мая Национальный центр общественного...

|Maža didelių žinių kaina