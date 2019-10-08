В сентябре в Литве инфляция составила 0,9%. Индекс потребительских цен на товары и услуги вырос в стране после трехмесячного перерыва.
Ekonomika
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Департамент статистики сообщил, что годовая инфляция (в сентябре, по сравнению с сентябрем 2018 года) составила 2,2%, а среднегодовая инфляция – 2,4% (в августе – соответственно 2,6% и 2,5%).

Специалисты в сфере статистики утверждают, что на месячный показатель основном повлияло повышение цен на одежду и обувь, овощи, услуги ресторанов, кафе и прочих заведений общепита, а также сокращение цен на туристические поездки, пассажирские авиаперевозки, услуги гостиничного сектора.

За месяц цены на потребительские товары выросли на 1,3%, а на услуги – почти не изменились, за год – они выросли на 1,2% и на 4,8% соответственно.

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