Нередко говорят, что Литва является небольшой аграрной страной. Это определение может получить несколько иной смысл. В сентябре в Литве самые большие зарплаты работникам заплатила одна из компаний сельскохозяйственного сектора.
Bulvės po šiaudais
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Акционерное общество Linas Agro производит и продает зерно, сырье для кормов, молоко, птицу и изделия из нее.

По данным "Содры", в сентябре средние зарплаты работников этой компании были 13 500 евро "на бумаге".

Далее следуют компании, работающие в сфере информационных технологий Microsoft Lietuva и Lenovo Technology. В них средние зарплаты были соответственно 13 400 и 8000 евро.

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По традиции в десятку попала компания Energogrupė, в сентябре ее работники в среднем получали 7800 евро.

Далее – еще одна сельскохозяйственная компания – Saria. Эта международная компания специализируется на переработке растительных и животных отходов. Средняя зарплата работников ее филиала в Литве в сентябре составляла 7600 евро.

Зарплаты работников компании Avad Baltic, которая продает товары Apple, в сентябре в среднем составили 7200 евро. Немного меньше – в среднем 7000 евро, были зарплаты работников Nordea Bank.

Десятку компаний с самыми большими зарплатами замыкают Dell Emerging Markets, Talka LT и Oracle East Central Europe, их работники в средне получали 6800, 6600 и 6400 евро.

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