В сентябре наполовину сократился пассажиропоток в аэропортах Литвы

Начальник Отдела авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас говорит, что исполняются прогнозы середины лета - согласно им, из-за ужесточения и очень разных условий полетов, рост пассажиропотока осенью и зимой должен опять прекратиться или замедлиться.

Больше всего пассажиров обслужил в сентябре Вильнюсский аэропорт - 66 тыс. Пассажиропоток в Каунасском аэропорту составит 23 тыс. человек, в Палангском аэропорту - 11 тыс. человек.

В сентябре аэропорты страны обслужили 2,95 тыс. полетов - на 13,3% меньше, чем в августе. В сентябре из аэропортов Литвы самолеты летали по 68 направлениям (в августе - по 72).