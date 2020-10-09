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Три аэропорта Литвы обслужили в сентябре более 100 тыс. пассажиров - наполовину меньше, чем в августе (212 тыс.). Спад в начале осени был зафиксирован после сравнительно успешного летнего сезона, сообщает компания Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы).
В сентябре наполовину сократился пассажиропоток в аэропортах Литвы
© DELFI / Josvydas Elinskas

Начальник Отдела авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас говорит, что исполняются прогнозы середины лета - согласно им, из-за ужесточения и очень разных условий полетов, рост пассажиропотока осенью и зимой должен опять прекратиться или замедлиться.

Больше всего пассажиров обслужил в сентябре Вильнюсский аэропорт - 66 тыс. Пассажиропоток в Каунасском аэропорту составит 23 тыс. человек, в Палангском аэропорту - 11 тыс. человек.

В сентябре аэропорты страны обслужили 2,95 тыс. полетов - на 13,3% меньше, чем в августе. В сентябре из аэропортов Литвы самолеты летали по 68 направлениям (в августе - по 72).

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