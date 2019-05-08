Фонд утверждает, что акционер понес убытки от национализации банка литовским государством.

Обсудить предложение предложил либерал Кястутис Главяцкас, члены комитета одобрили это предложение в среду.

"Выдвинут иск на 1,1 млрд евро, это крупная сумма. Какие там риски? Требуется информация", – заявил парламентарий.

"Хорошая мысль. (...) Может грозить ущерб (Литве – BNS) (...) Мы пригласим Банк Литвы, министра финансов", – заявил глава комитета, представитель правящих "аграриев" Стасис Якелюнас.

"Но мы не хотим пускаться в еще одно расследование по поводу Snoras, хотим выслушать информацию", – добавил глава КБФ.

Фонд защиты российских инвесторов за рубежом подал иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce, ICC) в Париже с просьбой возместить убытки, понесенные бывшим основным акционером литовского банка Snoras и Владимиром Антоновым по причине национализации банка литовским правительством. По данным сообщившего об иске портала lrytas.lt, предварительная сумма запрашиваемой компенсации достигает 1,1 млрд евро.