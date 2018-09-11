Сейчас у Детской больницы в Сантаришкес можно без проблем оставить автомобили, поскольку появилась новая стоянка - компания Santaros parkavimo paslaugos завершила оборудование современной стоянки на 200 мест. Между тем, были обновлены и стоянки в начале ул. Сантаришкю, рассчитанные на более чем 300 мест.
Nutiesta nauja Santaros gatvė
© Vilniaus savivaldybė

В ходе работ обновили покрытие и освещение, увеличили число мест для инвалидов, оборудовали стоянки для велосипедов, мотоциклов и электромобилей (с заправками). Кроме того, установили табло с указателями. На табло видно направление движения и количество свободных мест. Установлены парковочные автоматы. За стоянку можно заплатить и наличными и платежными картами. Кроме того, на стоянках установлены видеокамеры.

"Мы хотели помочь людям разобраться, выбрать самое лучшее место для парковки, поэтому установили табло и индикаторы свободных мест. Мы расширили и возможность оплаты паркинга - за стоянку можно заплатить с помощью мобильного приложения, наличными или банковскими картами", - сказал директор Santaros parkavimo paslaugos Марюс Благнис.

Nauja stovėjimo aikštelė šalia Santaros klinikų Vaikų ligoninės
Nauja stovėjimo aikštelė šalia Santaros klinikų Vaikų ligoninės
© Bendrovės archyvas

Обновление стоянок и оборудование новых проводят в соответствии с концессионным договором, заключенным Минздравом в 2017 году и предполагающим создание 2250 новых парковочных мест и обновлением 500 имеющихся.

Ранее сообщалось, что рядом с Сантаришкской клиникой уже начаты работы по строительству трех многоэтажных стоянок для машин. Две двухэтажные стоянки для работников клиники должны открыться с весны 2019 года, а третья - в июле 2019 года.

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