В ходе работ обновили покрытие и освещение, увеличили число мест для инвалидов, оборудовали стоянки для велосипедов, мотоциклов и электромобилей (с заправками). Кроме того, установили табло с указателями. На табло видно направление движения и количество свободных мест. Установлены парковочные автоматы. За стоянку можно заплатить и наличными и платежными картами. Кроме того, на стоянках установлены видеокамеры.
"Мы хотели помочь людям разобраться, выбрать самое лучшее место для парковки, поэтому установили табло и индикаторы свободных мест. Мы расширили и возможность оплаты паркинга - за стоянку можно заплатить с помощью мобильного приложения, наличными или банковскими картами", - сказал директор Santaros parkavimo paslaugos Марюс Благнис.
Обновление стоянок и оборудование новых проводят в соответствии с концессионным договором, заключенным Минздравом в 2017 году и предполагающим создание 2250 новых парковочных мест и обновлением 500 имеющихся.
Ранее сообщалось, что рядом с Сантаришкской клиникой уже начаты работы по строительству трех многоэтажных стоянок для машин. Две двухэтажные стоянки для работников клиники должны открыться с весны 2019 года, а третья - в июле 2019 года.
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