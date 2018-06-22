В посвященном началу строительства мероприятии примет участие премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
Эстакаду обещают достроить до конца этого года. Строительство должно было начаться в мае, но из-за расширения дороги его на месяц отложили.
Эстакада появится на дороге Русне-Шилуте, ведущей на остров Русне, из-за ежегодных наводнений дорогу затапливает, что осложняет сообщение.
Параллельно проведут реконструкцию 5 км участка дороги, проложат 4,5 км пешеходной и велодорожки.
На эти работы выделили 10 млн. евро, их выполнит консорциум компании Kauno tiltai и Tiltų ekspertų centras.
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