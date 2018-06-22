В Русне 22 июня начинается строительство эстакады на постоянно затапливаемом участке дороги между Шилуте и Русне.
Potvynis Rusnėje
© Mindaugas Milinis

В посвященном началу строительства мероприятии примет участие премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Эстакаду обещают достроить до конца этого года. Строительство должно было начаться в мае, но из-за расширения дороги его на месяц отложили.

Эстакада появится на дороге Русне-Шилуте, ведущей на остров Русне, из-за ежегодных наводнений дорогу затапливает, что осложняет сообщение.

Параллельно проведут реконструкцию 5 км участка дороги, проложат 4,5 км пешеходной и велодорожки.

На эти работы выделили 10 млн. евро, их выполнит консорциум компании Kauno tiltai и Tiltų ekspertų centras.

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