В посвященном началу строительства мероприятии примет участие премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Эстакаду обещают достроить до конца этого года. Строительство должно было начаться в мае, но из-за расширения дороги его на месяц отложили.

Эстакада появится на дороге Русне-Шилуте, ведущей на остров Русне, из-за ежегодных наводнений дорогу затапливает, что осложняет сообщение.

Параллельно проведут реконструкцию 5 км участка дороги, проложат 4,5 км пешеходной и велодорожки.

На эти работы выделили 10 млн. евро, их выполнит консорциум компании Kauno tiltai и Tiltų ekspertų centras.