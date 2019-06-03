Предприниматель Видмантас Кучинскас, с которого российский Альфа-банк пытается взыскать около 20 млн. евро долга, утверждает, что ему неизвестно о возбуждённом в России в отношении него уголовном деле о крупномасштабном мошенничестве. По его словам, Альфа-Банк может попытаться укрепить свои позиции в переговорах о мирном урегулировании, которые начались около полугода назад.
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По словам адвоката Лауринаса Лукошюнаса, который сообщил о возбуждении Альфа-банком уголовного дела в России, предприниматель обвиняется в преднамеренном предоставлении банку вводящей в заблуждение информации о финансовом положении его компании по производству удобрений Arvi NPK. Это позволило последней получить от банка более 9 млн евро. Кредит был лично гарантирован банку самим Кучинскасом.

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Кучинскас называет выбранную Альфа-Банком обвинительную тактику тактикой запугивания.

"Мне не сообщили об этом, но вполне вероятно, что они (Альфа-банк - BNS) могут это сделать - это метод запугивания. Мы начали переговорный процесс с Альфа-банком, разбирательства в суде Санкт-Петербурга ещё не завершены, они идут, и тот факт, что они принимают дополнительные меры запугивания, таковы их методы, здесь ничего не поделаешь", - сказал он BNS.

По словам Лукошюнаса, согласно выдвинутым обвинениям, Кучинскасу грозит лишение свободы на срок до 10 лет и миллионный штраф, а бизнесмен должен был знать о возбуждённом против него деле.

"Это сообщение является публичным, и процесс в России был описан, поэтому предполагается, что Кучинскасу доподлинно должно быть известно. В ходе такого расследования у него, вероятно, имеются некоторые процедурные обязанности", - отметил Лукошюнас BNS.

По его словам, была предпринята попытка мирного исхода спора, но взаимоприемлемое конструктивное решение пока не достигнуто.

В 2012–2015 годах Альфа-банк предоставил Arvi NPK несколько кредитов, общая сумма которых, вместе с процентами и штрафами, превышает 20 млн евро. Именно эту сумму Альфа-Банк и пытается взыскать через суд в связи с невыполненными финансовыми обязательствами Кучинскаса.

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