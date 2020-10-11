"У нас будет и пространство для рынка, и рыночный день. Здесь появится место для общения, для мероприятий, будут проходить небольшие концерты и другая деятельность. Если это место понравится работающим удаленно, мы не будем запрещать пользоваться компьютером. Важно, что эти люди смогут купить кофе, вино или поесть", – сказал Вилюс Вайчекаускас, глава группы гостиниц и ресторанов Darnu Group.

По его словам, на рынке будут места и для новичков в сфере торговли, и для опытных торговцев. Всего – 14 разных производителей и продавцов, которые будут работать с 8 до 22 ч. Любителям представят кухни разных народов и регионов – азиатская, скандинавская, мексиканская, литовская и др. – места будут оборудованы и на улице, на террасе, которая приспособлена для вечерних посиделок. Обслуживание будет по принципу food hall, сам человек будет заказывать место у бара.

В выходные дни в этом месте будут проводить концерты и другие мероприятия.

Для уюта балконы будут украшены живыми растениями. "Они растут здесь с апреля. Зелень вносит желаемое оживление", – сказал Вайчекаускас.

На рынке можно будет найти сельскую продукцию - каждый день по утрам.

На рынке появится пекарня Druska, miltai ir vanduo, в которой люди смогут купить на завтрак свежеиспеченные булочки и хлеб. По вечерам будет работать Lipskio alinė (в конце XIX в. – начале XX в. здесь жил предприниматель Липский, у которого была лучшая в городе пивоварня).

Вайчекаускас сказал, что этот рынок будет ориентирован на широкий круг покупателей, цены кусаться не будут. "Мы хотим, чтобы рынок жил, чтобы он не был предназначен только для "сливок" общества. Конечно, что-то будет дороже, что-то дешевле, мы не можем диктовать цены, но каждый найдет товар для себя", – заметил он.