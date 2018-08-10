В результате очередной забастовки Ryanair аннулировал сотни рейсов

Представляющий интересы немецких пилотов профсоюз Vereinigung Cockpit (VC) установил для авиакомпании Ryanair срок до 6 августа, чтобы предприятие предложило конструктивное решение, которое устраивало бы все стороны. В случае невыполнения авиаперевозчиком требований пилотов работники авиакомпании будут бастовать. Решение о проведении забастовки поддержали 96% членов профсоюза пилотов. В соответствии с законом они не обязаны информировать работодателя о забастовке не более чем за 24 часа до ее начала.
Пилоты Германии желают провести переговоры с Ryanair о повышении оплаты труда и улучшении условий работы до уровня прочих бюджетных авиакомпаний. В аналогичной ситуации находятся пилоты Швеции, Бельгии и Ирландии, которые тоже приняли решение объявить забастовку, в результате чего сегодня вместе с немецкой забастовкой будет отменено порядка 400 рейсов, а число пострадавших пассажиров достигнет 75 000 человек.
По словам Мариуса Стонкуса, руководителя предприятия Skycop, занимающегося востребованием компенсаций с авиакомпаний, организованные забастовки работников авиакомпаний до сих пор относятся к категории чрезвычайных обстоятельств, ввиду чего авиакомпания Ryanair не обязана выплачивать возмещение за моральный ущерб, размер которого достигает 600 евро.
“Мы все же призываем всех пассажиров Ryanair проверить информацию о своих рейсах и помнить, что авиаперевозчики обязаны позаботиться о каждом пассажире, который вынужден дожидаться своего рейса больше двух часов — предоставить еду и напитки, обеспечить доступ к интернету и при необходимости организовать размещение”, — прокомментировал Стонкус.
Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) всё же рекомендует всем пассажирам, рейсы которых были отменены в результате забастовки сотрудников Ryanair, требовать возмещения морального ущерба — компенсация может достигать 600 евро.
Поскольку, по словам руководителя Skycop, согласно регламенту Совета Европы 261/2004, который касается прав авиапассажиров, забастовки не компенсируются, то предприятие открыло международную петицию, в рамках которой проводится сбор подписей в целях изменения регламента.
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