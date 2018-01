"Цель нового банка в Балтийских странах - стать лидирующим поставщиком финансовых услуг. Luminor начинает деятельность с новой командой руководителей из шести различных стран, ее возглавит исполнительный директор Luminor Group Эркки Раасуке", - сообщил банк. Объединение деятельности будет осуществляться в несколько этапов. С 1 октября номера счетов клиентов, договора, платежные карточки, коды и пароли останутся неизменными, клиенты смогут пользоваться обычными электронными средствами. Планируется, что основная часть изменений будет внедрена в течение 10 дней. Банки предупреждают, что 1 октября возможны краткосрочные перебои в операциях, включая платежи, в работе интернет-банкинга, банкоматов. Однако специалисты будут стремиться к тому, чтобы процесс объединения был слаженным, и клиенты не почувствовали никаких неудобств. В августе прошлого года Nordea и DNB договорились объединить деятельность в Балтийских странах. По предварительным данным, кредитный портфель банка в Балтийских странах составит около 13 млн. евро (26% рынка), а сумма вкладов - около 8 млрд. евро. Новый банк уже зарегистрирован в Эстонии, где будет действовать его штаб-квартира, а услуги в Литве и Латвии будет предоставлять через филиалы. Литовское подразделение возглавит глава бизнес-банкинга DNB Андрюс Начаюс.

