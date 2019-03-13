На втором месте в рейтинге - Цюрих, на третьем Мюнхен, Ванкувер (Канада) и Окленд (Новая Зеландия). Шестым по счету идет Дюссельдорф, за ним Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.
Города оцениваются по 39 критериям, кроме прочего, учитывается рынок жилья, политическая стабильность, уровень преступности, развлечения и уровень загрязнения воздуха. Оценка городов помогает международным организациям установить уровень зарплат для своих работников.
По данным Mercer, в нынешнем рейтинге свои позиции утратили все находившиеся в нем американские города, за исключением Нью-Йорка, который поднялся на одну ступень - до 44-ого места. Самое высокое место из американских городов занимает Сан-Франциско - 34-ое.
Последнее место из 231 занимает столица Ирака Багдад. Перед ней идет Банги (Центральноафриканская Республика) и столица Йемена Сана.
Вильнюс в списке занимает 81-ю позицию, Таллин - 86, Рига - 90.
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