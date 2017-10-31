В рейтинге Всемирного банка Doing Business , который оценивает бизнес-климат, Литва поднялась на пять позиций на 16-ое место среди 190 государств.
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Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что Литва будет стремиться стать наиболее конкурентоспособным рынком в регионе, где будут создаваться хорошо оплачиваемые рабочие места, а опубликованный во вторник рейтинг показывает, что движение осуществляется в правильном направлении.

"Изменения в рейтинге Doing Business сигнализируют о том, что мы идем по правильному пути - и идем быстро. Намечены средства и решения, которые мы будем применять в будущем и стремиться стать наиболее конкурентоспособным рынком в регионе. Наиболее важна для нас окончательная цель этих усилий, а это - новые, хорошо оплачиваемые рабочие места для жителей Литвы", - сказал премьер Саулюс Сквернялис в присланном BNS комментарии.

Рейтинг Doing business - это оценка бизнес-климата по определенной Всемирным банком методике и сценариям. Литва в нем оценивается с 2004 года, до сих пор самой высокой была 15-ая позиция, занятая в 2005 году.


В плане мер правительственной программы установлена цель к 2020 году подняться в этом рейтинге на 15-ое место.

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