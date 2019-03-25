25 марта после обеда в Regitrа образовались очереди. Читатель портала DELFI рассказал, что система не работала, а посетителей просили ждать или приехать в другой день.
Neveikė sistemos Regitroje
© Skaitytojo nuotr.

Из-за сбоев с поставками интернета компания Regitra временно не могла выдавать водительские удостоверения, сказано в ответе DELFI.

Regitra надеется, что в ближайшее время неполадки будут устранены.

"Стоит отметить, что из-за отсутствия связи с центральным регистром невозможно заказать водительское удостоверение и по интернету. Поскольку сбои начались с 15 ч., это сказалось лишь на последних часах работы Regitros.

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Кстати, большая часть отделений компании работают со вторника по субботу", – сказано в ответе. Клиентов призывают экономить время и заказывать удостоверение по интернету с доставкой на дом: https://www.eregitra.lt/vepp-web/

"Многие люди все еще не знают, что это возможно, без явки в отделения Regitrа. Медицинские справки получают автоматически в электронном варианте, а фотография и подпись берутся из реестра жителей", – напоминает Regitra.

Regitra приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.

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