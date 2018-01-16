Средняя зарплата в Электренай, Йонаве, Мажейкяй, Кедайняй, Тракай и Висагинасе выше, чем в Шяуляй и Паневежисе.

В последнем квартале 2017 г. средняя зарплата в Паневежисе в среднем составляла 649 евро, а в Шяуляй и того меньше - 601 евро "на руки". Это меньше средней зарплаты в стране.

Для сравнения, в Вильнюсе средняя зарплата была 746 евро, в Каунасе – 675 евро, в Клайпеде – 694 евро.

В Электренай средняя зарплата "на руки" составляет 652, в Йонаве – 654, в Мажейкяй – 651 евро, в Кедайняй – 649, в Тракай – 665, а в Висагинасе – 657 евро.

Экономисты предполагают, что отставание обусловлено несколькими причинами, но подчеркнули, что стоит обратить внимание на положительный аспект – регионы рано списали.

Однако если Паневежис и Шяуляй ничего не сделают, то их ждет печальная судьба.

Глава Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас сказал, что вообще и Паневежис и Шяуляй за последние 25 лет отстали от развития экономики Литвы, поэтому такая разница не удивляет.

Он правда заметил, что в последнее время зарплаты в Шяуляй и Паневежисе растут, поэтому у городов есть возможность восстановиться.

Однако Шиленас заметил, что этим городам надо думать не только о низких зарплатах.

"Не надо забывать, что в Шяуляй, в моем родном городе, в пик жили 135 000–140 000 человек, а сейчас осталось где-то 105 000. Это значительное снижение, а когда число людей уменьшается – город теряет привлекательность. Я бы сказал так: если ты большой город, то никто не гарантирует, что он останется таким через 30-40 лет", – сказал Шиленас.