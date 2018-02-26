В реакторах не действующей уже восемь лет Игналинской АЭС (ИАЭС) не осталось отработанного ядерного топлива (ОЯТ) - в воскресенье из 2-ого реактора был выгружен последний выделяющий тепло электромонтажный зажим. Сейчас ОЯТ перемещается в специальное хранилище.
© DELFI / Domantas Pipas

В реакторах - да (не осталось топлива – BNS) (...) второй блок теперь тоже пуст, первый пуст с 2009 года. Мы все сделали на пятнадцать месяцев раньше", - сказала BNS временный менеджер по коммуникации ИАЭС Ина Даукшене.

По ее словам, у каждого ректора есть бассейн для хранения топлива, ОЯТ из него загружается в контейнеры, которые постепенно перевозятся во временное хранилище для ОЯТ (проект B1).

"Мы планируем до 2022 года вывезти все оставшееся топливо из бассейнов, тогда топлива в энергоблоках больше не останется. Сейчас в реакторах топлива нет", - объяснила И. Даукшене.

По ее словам, во втором реакторе - после остановки его деятельности - находился 1661 зажим ОЯТ, в 2011 году было выгружено около полутысячи зажимов, а с июня 2017 года - все оставшиеся 1134 зажима.

Временное хранилище для ОЯТ с опозданием в 5-6 лет примерно за 193,5 млн. евро построил и оборудовал консорциум германских предприятий российского капитала Nukem Technologies и GNS. Хранилище можно будет использовать 50 лет, впоследствии намечается построить подземное хранилище.

Министерство энергетики подсчитало, что на закрытие ИАЭС нужно еще в общей сложности почти 1,6 млрд. евро. Большую часть этой суммы Литва надеется получить из Евросоюза.

ИАЭС, которая первой в мире закрыла небезопасные российские реакторы типа РБМК, должна быть окончательно закрыта до 2038 года.

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