В развитие крематория в Кедайняй компания K2 инвестирует около 2 млн евро

В течение года в Кедайняй планируется построить пристройку и оборудовать еще одну линию, мощности которой будут близки к действующей линии. Линия сможет выполнять 5 тыс. кремаций в год.

Руководитель крематория "Lietuvos krematoriumas" Бернардас Вилькялис сказал, что кремирование становится всё популярнее, поэтому есть потребность во второй линии. Сейчас двумя линиями можно провести 10 тыс. кремирований в года, в этом году планируется проветси 7 тыс.

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В первом полугодии было выполнено 4 тыс. кремирований - на 67% больше, чем в прошлом.

Б. Вилькялис сообщил, что предприятие не отказывается от планов построить крематорий в одном из крупных городов, но сейчас концентрируется на расширении Кедайняйского крематория.

Доходы группы в первом полугодии выросли на 58% (по сравнению с январем-июнем прошлого года) и составили 1,1 млн евро.