В районе Кальненай появится новый торговый центр

Столичному муниципалитету были представлены проектные предложения, в которых видно, что рядом с ул. Гурю, по соседству с Минским шоссе, будет построен большой торговый центр. В новом торговом центре откроется аптека сети Gintarinė, кафе, несколько магазинов и магазин одной из торговых сетей, пишет Made in Vilnius.
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Правда, пока не указано, магазин какой сети там откроется, однако можно предположить, что это будет магазин IKI или Maxima. Стоит отметить, что необычным будет, если рядом с аптекой Gintarinė откроется магазин Maximа. В магазине планируется торговый зал площадью 2300 м2.

До 9 декабря представители общества могут внести свои предложения по электронной почте rvstudija@gmail.com. Публичное обсуждение проекта состоится 9 декабря, в помещении Вильнюсской мэрии, на проспекте Конституциёс, 3, в 244 зале. Начало дискуссии в 18.00 ч.

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