В районе Кальненай появится новый торговый центр

Правда, пока не указано, магазин какой сети там откроется, однако можно предположить, что это будет магазин IKI или Maxima. Стоит отметить, что необычным будет, если рядом с аптекой Gintarinė откроется магазин Maximа. В магазине планируется торговый зал площадью 2300 м2.

До 9 декабря представители общества могут внести свои предложения по электронной почте rvstudija@gmail.com. Публичное обсуждение проекта состоится 9 декабря, в помещении Вильнюсской мэрии, на проспекте Конституциёс, 3, в 244 зале. Начало дискуссии в 18.00 ч.