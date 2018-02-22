В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
Facebook nepasiekiamas
© Stopkadras

Судя по карте жалоб на сбои, социальные сети недоступны в европейских странах, в частности в России. В большинстве отчетов говорится о полном отключении доступа, некоторые пользователи жалуются на невозможность войти в аккаунт. Около 15 процентов юзеров сообщили, что не могут загрузить изображения.

Сервис Instagram принадлежит компании Facebook. Последний масштабный сбой в обеих соцсетях был зафиксирован в январе этого года.

Lenta.ru
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