Судя по карте жалоб на сбои, социальные сети недоступны в европейских странах, в частности в России. В большинстве отчетов говорится о полном отключении доступа, некоторые пользователи жалуются на невозможность войти в аккаунт. Около 15 процентов юзеров сообщили, что не могут загрузить изображения.
Сервис Instagram принадлежит компании Facebook. Последний масштабный сбой в обеих соцсетях был зафиксирован в январе этого года.
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