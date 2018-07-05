В этот день контролеры будут работать, но только для поддержания порядка, проверять билеты они не будут.

Кроме того, 6 июля в Вильнюсе будут бесплатными "Паркуйся и езжай" на ул. Укмергес, 246 (рядом с ТЦ Senukai), на ул. Селю, 62 (Жверинас) и на ул. В.Герулайчё, 1 (напротив Technopolis).

6 июля - последний день Праздника песни, во время которого состоится шествие с Кафедральной площади в парк Вингис и День песни "Пусть процветает единство" на эстраде парка Вингис.

Из-за этих мероприятий изменится расписание маршрутного транспорта: автобусы и троллейбусы будут курсировать дольше, а ночные автобусы – чаще.

6 июля до 24 ч. будут курсировать скорые автобусы 1, 2, 3 и 6 маршрутов, автобусы 10, 22, 29, 53, 54 и 73 маршрутов и троллейбусы 4, 6, 7, 10, 12 и 16 маршрутов.

С 23.30 до 2 ч. пассажиров будут возить ночные автобусы 88N, 101N, 102N, 103N, 104N, 105N.

6 июля с 12 до 17.30 ч. из-за шествия изменится маршрут 1 и 3 скорых автобусов, 10,11, 22, 33, 53, 73 и 88 автобусов и 2, 4, 6, 7, 12 и 17 троллейбусов.

6 июля общественный транспорт в столице будет ходить по воскресному расписанию. Информацию о маршрутах и их изменениях можно найти на сайте vilniustransport.lt, в социальной сети (m.stops.lt) и в рабочее время по номеру (8 5) 210 7050.

В Каунасе 6 июля транспорт будет ходить по воскресному расписанию.