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Поскольку правительство Литвы не продлило действие запрета на авиасообщение между Литвой и Великобританией, в первый день Нового года запланированы 7 авиарейсов, сообщают Литовские аэропорты.
В пятницу состоятся 7 перелетов по маршруту Литва-Великобритания
© Sipa / Scanpix

В Вильнюсском аэропорту 1 января запланированы 4 авиарейса в Великобританию - компаний LOT, Air Baltic, WizzAir и Ryanair.

В Каунасском аэропорту запланированы три рейса Ryanair в Великобританию.

В Палангском аэропорту 2 января запланированы два рейса – Ryanair и WizzAir.

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Напомним, что 30 декабря правительство Литвы не продлило действие запрета на авиасообщение с Великобританией. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что такое решение было принято вместе с другими странами Балтии.

Вернувшиеся из Великобритании должны будут изолироваться на 10 дней или предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, что сообщение с Великобританией было остановлено с 4 ч. 21 декабря из-за нового штамма коронавируса.

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