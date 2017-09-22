22 сентября произошли сбои в некоторых услугах банка SEB. Читатели портала DELFI информировали о сбоях в системе безналичных платежей и э-банкинга.
SEB
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"В банке SEB – ничего не работает: невозможно расплатиться банковскими картами, нарушена деятельность э-банкинга. Я пыталась дозвониться в банк, но автоответчик только сообщил, что это сбои электронной системы, попытайтесь зайти позже", – писала женщина.

Другой читатель также столкнулся с проблемами: "Вообще ничего не работает. Они объявляли о профилактике в ночь с пятницы на субботу, но ничего не работает уже сейчас".

Журналисты DELFI проверили сайт SEB около 11 ч., он был недоступен.

"Интернет-услуги временно не предоставляются. Уважаемый клиент, по техническим причинам, которые сейчас устраняют, услуги в интернете временно не предоставляются. Просим зайти немного позже", – было сказано на сайте, однако уже через 15 минут сайт работал.

На сайте банка SEB сообщается, что в ночь на субботу будут проводить профилактику, поэтому "с 0.00 ч. до 4.00 23 сентября не будет работать э-банкинг и мобильное приложение SEB. Также с 0.00 до 0.15 ч. (не больше 15 мин.) возможны временные проблемы с безналичным расчетом при помощи платежных карт SEB или с банкоматами SEB".

Пресс-секретарь банка SEB Йовита Базявичюте сказала DELFI, что все неполадки устранены.

"В пятницу утром некоторые клиенты столкнулись с кратковременными проблемами в использовании платежных карт SEB, однако сейчас все неполадки устранены. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сказала она.

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