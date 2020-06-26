Рейсы будут осуществляться в выходные дни, первый самолет из Вильнюса в Палангу вылетит в пятницу в 18 часов, а вернется в Вильнюс в воскресенье вечером. Полеты организуют туроператор Kidy Tour с оператором воздушных судов Avion Express.
Представитель компании Avia Solutions Group Вильма Вайтекунайте сообщила, что на возобновление авиасообщения между Вильнюсом и Палангой влияние оказала и пандемия.
„За открытие этого направления нужно поблагодарить пандемию, расторгнутые контракты и закрытые границы, так как кроме стран Балтии мы никуда не можем летать", - сообщила BNS В. Вайтекунайте.
Рейсы будут выполняться в летний сезон самолетами Airbus вместимостью 180 или 220 мест. По словам В. Вайтекунайте, интерес к данному направлению есть, а первый рейс будет почти полным.
По данным литовских аэропортов, последний раз самолеты из Вильнюса в Палангу летали в 2006 году, рейсы выполняла компания Flylal, которая позднее обанкротилась.
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