"Это последовательная тенденция (...). Месторождения обнаружены давно, большая их часть была открыта ещё в советские годы (...). Нефть не является возобновляемым ресурсом", - сказала BNS Юрга Лазаускене, начальник отдела глубинной и нефтяной геологии.
По её словам, за годы независимости было открыто 5 новых месторождений, в трёх из которых добыча больше не производится.
"Если будут объявлены новые конкурсы, если на территории страны будут проведены новые поисково-разведывательные работы, то в Литве могут быть обнаружены новые месторождения", - добавила Лазаускене.
Добыча нефти в западной Литве с каждым годом снижается. В прошлом году добыли 55,8 тыс. кубометров нефти - на 18% меньше, чем в 2017 году, когда было добыто 67,8 тыс., а в 2016 году - 77,4 тыс. кубов. В 2001 году в стране было добыто почти 600 тыс. кубометров нефти.
В 2018 году нефть в Литве добывалась на 14 месторождениях. Разрешения на нефтедобычу имеют 8 компаний: Lotos-Geonafta, Minijos nafta, Manifoldas, Genčių nafta, LL Investicijos, TanOil, Troba и Diseta. Однако реально добывают нефть только 5 компаний.
В прошлом году в стране пробурена лишь одна буровая (поисковая) скважина.
Нефть в Литве добывается только на суше. С 1990 по конца 2018 года в стране добыли около 5,386 кубометров нефти.
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