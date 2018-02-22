В прошлом году пассажирские перевозки в Литве уменьшились

Большая часть пассажиров перевезена автотранспортом - 378,103 млн или на 0,2% меньше, чем в 2016 году. Перевозки пассажиров автобусами увеличились на 0,3% до 292,243 млн, троллейбусами - уменьшились на 1,7% до 85,86 млн.
Железнодорожным транспортом в прошлом году было перевезено 4,419 млн. пассажиров (на 0,2% меньше, чем в 2016 году), внутренним водным транспортом - 1,999 млн. (на 8% больше), авиакомпаниями Литвы - 812,5 тыс. (на 13,4% больше), морским транспортом - 348,4 тыс. (на 4,9% меньше).
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