В прошлом году пассажиропоток airBaltic в Литве вырос на 18%

По словам директора airBaltic Мартина Гаусса, весной авиакомпания предложит пять новых направлений из Литвы.

"Представляя новые прямые направления из Вильнюса весной этого года, мы демонстрируем свои обязательства перед литовским рынком", – отметил в пресс-релизе М. Гаусс.

В марте airBaltic предложит новые рейсы из Вильнюса в германский Гамбург, швейцарский Цюрих, шведский Гётеборг и хорватские Дубровник и Риеку.

Авиакомпания также предлагает прямые рейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Мюнхен, Париж и Таллин.

В прошлом году airBaltic в целом обслужила 5 млн пассажиров, что на 2% больше, чем в позапрошлом. Это рекордный пассажиропоток за всю историю деятельности компании, сообщила airBaltic.

В целом airBaltic предлагает рейсы по более чем 70 направлениям.