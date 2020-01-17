В прошлом году пассажиропоток airBaltic в Литве вырос на 18%

Латвийская авиакомпания airBaltic в 2019 году обслужила в Литве 520 тыс. пассажиров - на 18% больше, чем в 2018 году.
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По словам директора airBaltic Мартина Гаусса, весной авиакомпания предложит пять новых направлений из Литвы.

"Представляя новые прямые направления из Вильнюса весной этого года, мы демонстрируем свои обязательства перед литовским рынком", – отметил в пресс-релизе М. Гаусс.

В марте airBaltic предложит новые рейсы из Вильнюса в германский Гамбург, швейцарский Цюрих, шведский Гётеборг и хорватские Дубровник и Риеку.

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Авиакомпания также предлагает прямые рейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Мюнхен, Париж и Таллин.

В прошлом году airBaltic в целом обслужила 5 млн пассажиров, что на 2% больше, чем в позапрошлом. Это рекордный пассажиропоток за всю историю деятельности компании, сообщила airBaltic.

В целом airBaltic предлагает рейсы по более чем 70 направлениям.

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