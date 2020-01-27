В прошлом году Литва привлекла 47 прямых иностранных инвесторов

Агентство не сообщает, сколько средств приходящие зарубежные компании планируют инвестировать.

В 2018 году Investuok Lietuvoje привлекло 45 таких проектов.

"Одна из существенных целей – привлечь проекты, которые создают новые сферы компетенции в стране – искусственный интеллект или автоматизация процессов – и привлечь в Литву новые цепочки бизнеса", – отметил в сообщении вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис.

В глобальный сектор услуг в прошлом году пришли американские AmerisourceBergen, McKesson и Dana, а в конце года этот сектор трудоустроил почти 19 тыс. специалистов, создал около 1,2% ВВП страны.

По сообщению Investuok Lietuvoje, в прошлом году Литвы не уступала позиций лидера в привлечении участников рынка финансовых технологий. Здесь обосновались Earthport, которую приобрела крупнейший в мире оператор системы платежных карт Visa, SumUp, Verse, и другие.

В международном рейтинге финансовых технологий в 2019 году Литва оставалась на четвертом месте, а в рейтинге оценки благоприятного для бизнеса климата Doing Business – 11 место.