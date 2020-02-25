Песка и гравия в пролом году было добыто на 8% больше (11,25 млн кубометров, известки – на 5% больше (781 тыс. кубометров), меньше добыто доломита, глины и торфа.

Полезные ископаемые, за исключением нефти, добываются в стране единственным способом – в открытых карьерах.