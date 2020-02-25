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В прошлом году, по сравнению с позапрошлым годом, добыча твердых полезных ископаемых в Литве выросла на 4,7% до 17,7 кубических метров, сообщило Министерство окружающей среды, ссылаясь на данные Литовской геологической службы.
Песка и гравия в пролом году было добыто на 8% больше (11,25 млн кубометров, известки – на 5% больше (781 тыс. кубометров), меньше добыто доломита, глины и торфа.
Полезные ископаемые, за исключением нефти, добываются в стране единственным способом – в открытых карьерах.
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