В престижном районе появятся новые квартиры, улучшится сообщение

Продолжается строительство проекта Antakalnio panorama на ул. Смелё (Антакальнис), компания Eika начинает продажу квартир. Antakalnio panorama – это многоквартирный жилой дом, состоящий из двух корпусов 5- и 7-этажного, всего 58 квартир, общей площадью 3200 кв. м. Жители смогут вселиться в дом в конце 2019 г.
Projektas "Antakalnio panoramos"
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Проект Antakalnio panorama развивают в самом зеленом районе Вильнюса, где прежде находились дворцы местной знати. Комплекс строят недалеко от Старого города и предназначен он для людей, ценящих городскую культуру и образ жизни.

"Своим проектом мы продолжаем инициативу города по оживлению одного из самых популярных районов Вильнюса. Большое внимание будет уделено озеленению территории: рядом с домом появится сквер, во внутреннем дворе - детская площадка", – рассказал глава проекта Мартинас Жибуда.

Покупателям предложат 15 вариантов планировки квартир: от квартир-студий площадью 27 кв. м до апартаментом на верхних этажах площадью 100 кв. м. Это будут квартиры с террасами, с видом на антакальнисскую панораму – крыши храмов, башню Гедиминаса и Швейцарский лес. Стоимость квартир от чуть меньше 2000 евро до 3000 евро за кв. м.

Для удобства жителей оборудуют подземную стоянку. Почти во всех квартирах будут балконы или террасы. В квартирах будут окна-витрины, которые позволят любоваться городом, хорошая система вентиляции.

В ходе развития проекта улучшат инфраструктуру: на ул. Антакальнё появится дополнительная полоса с местами краткосрочной остановки, где родители утром смогут высадить детей-школьников; для удобства жителей соседних домов оборудуют дополнительную общую стоянку для автомобилей на ул. Смелё.

Общая стоимость проекта 6,5 млн. евро.

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