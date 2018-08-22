Проект Antakalnio panorama развивают в самом зеленом районе Вильнюса, где прежде находились дворцы местной знати. Комплекс строят недалеко от Старого города и предназначен он для людей, ценящих городскую культуру и образ жизни.
"Своим проектом мы продолжаем инициативу города по оживлению одного из самых популярных районов Вильнюса. Большое внимание будет уделено озеленению территории: рядом с домом появится сквер, во внутреннем дворе - детская площадка", – рассказал глава проекта Мартинас Жибуда.
Покупателям предложат 15 вариантов планировки квартир: от квартир-студий площадью 27 кв. м до апартаментом на верхних этажах площадью 100 кв. м. Это будут квартиры с террасами, с видом на антакальнисскую панораму – крыши храмов, башню Гедиминаса и Швейцарский лес. Стоимость квартир от чуть меньше 2000 евро до 3000 евро за кв. м.
Для удобства жителей оборудуют подземную стоянку. Почти во всех квартирах будут балконы или террасы. В квартирах будут окна-витрины, которые позволят любоваться городом, хорошая система вентиляции.
В ходе развития проекта улучшат инфраструктуру: на ул. Антакальнё появится дополнительная полоса с местами краткосрочной остановки, где родители утром смогут высадить детей-школьников; для удобства жителей соседних домов оборудуют дополнительную общую стоянку для автомобилей на ул. Смелё.
Общая стоимость проекта 6,5 млн. евро.
В престижном районе появятся новые квартиры, улучшится сообщение
Продолжается строительство проекта Antakalnio panorama на ул....
Беларусь в 2018 году поставила в Литву 85 грузовиков разных типов на 66 млн евро (10)
За первые шесть месяцев 2018 года страны Евросоюза...
Реклама Yandex. Taxi: можно ли отказаться от ее показа (24)
В Литве начало работы Yandex . Taxi вызвало немалый ажиотаж....
У столичных многоквартирных домов не останется обычных контейнеров: какие ждут перемены (11)
В конце июля в Каролинишкес была представлена новая...
TOP новостей
Самые влиятельные в Литве 2018: представители СМИ (3)
В оценке самых влиятельных журналистов Литвы мнение...
План по привлечению поляков Литвы создавали не "крестьяне": изменилась лишь одна существенная деталь (31)
Интерес литовских политиков у Вильнюсскому краю вырос...
У столичных многоквартирных домов не останется обычных контейнеров: какие ждут перемены (11)
В конце июля в Каролинишкес была представлена новая...
В престижном районе появятся новые квартиры, улучшится сообщение
Продолжается строительство проекта Antakalnio panorama на ул....