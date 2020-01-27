В праздники литовские работодатели были щедрыми: средняя зарплата в одной компании составила 50 000 евро

Возможно такие зарплаты - результат премиальных, которые в несколько раз превысили зарплаты за прошлые месяцы.
Самая большая зарплата – 50 696 евро "на бумаге" в декабре была у работников компании норвежского капитала Schage Real Estate. В ноябре зарплаты были в 5 раз меньше – 10 173 евро.
На втором месте – компания Treatwell LT. Ее работники в среднем получили по 22 550 евро. В ноябре зарплаты были 4600 евро.
На третьем месте – компания M.M.M. projektai - 18 725 евро "на бумаге".
Работники немецкой компании BASFв декабре в среднем получили по 18 337 евро "на бумаге".
На пятном месте компания Brolis Sensor Technology - 17 033 евро "на бумаге".
На шестом месте – компания Ola Overseas Liner Baltic со средней зарплатой 16 745 евро "на бумаге".
Седьмое место – компания Arm gate. Средняя зарплата ее работников в декабре составила 15 977 евро "на бумаге".
Далее идет скандинавская компания Skandikon Operations Center - 15 817 евро "на бумаге".
На девятом месте Albatros (14 855 евро) и на десятом - TT cables Nordic (14 332 евро.
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