Генеральный директор компании "Администратор залоговой системы" (АЗС, Užstato sistemos administratorius) Гинтарас Варнас говорит, что чаще всего это происходит по вине отвечающего за ход работы аппарата персонала магазинов, которые вовремя не озаботились тем, чтобы сменить мешок для сбора пустой тары. "Литовское радио и телевидение" получила письмо от слушательницы Еляны, которая недовольна тем, что целых 8 раз столкнулась с ситуацией, когда таромат не работал.

Среди жалоб и отзывов в интернет-пространстве также можно отыскать много невеселых историй о сотрудниках магазина, отвечающих за ход работы аппарата. Этим рассказам вторит и житель Каунаса Эдмундас, он пишет, что тоже столкнулся с проблемами в супермаркете.

Глава АЗС Варнас отмечает, что тароматы в Литве являются самыми новыми и современными, а возникающие проблемы по числу случаев, по сравнению с тем, сколько операций в год они выполняют, относительно несущественны.

"По моей оценке, в Литве проблем нет, поскольку мы почти не получаем жалоб. За год тароматом пользуются 20 млн. раз, а жалоб очень мало. Это не составляет даже 1% случаев. Если бы было действительно плохо, статистика это бы показала, но статистика сбора (тары - DELFI) показывает нечто иное", - утверждает собеседник.

По словам Варнаса, тароматы обслуживают торговые сети, персонал каждого магазина должен следить за находящимся рядом или внутри него тароматом.

"Если сотрудник магазина вовремя не заменит мешок, потребитель при попытке сдать тару может столкнуться с неполадками. Вопросы, почему в конкретном магазине не работает таромат, часто нужно адресовать представителям магазина. От них также зависит и соблюдение чистоты аппарата", = указывает Варнас.

Собеседник ЛРТ отметил, что есть вероятность того, что продавцам будет сложнее обслуживать тароматы в период праздников из-за большего количества тары.

"Такая вероятность есть, но нужно обратить внимание на то, что тароматы работают автоматически, персоналу магазина нужно нужно только лишь раз-два в день поменять, когда он заполнится, мешок для тары. Эта работа не требует больших ресурсов", - заключил Варнас.