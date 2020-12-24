Maxima
Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене сказала Delfi, что 24 декабря все магазины Maxima закроются до 19 часов. 25 декабря магазины работать не будут, а 26 декабря откроются в 9 ч. и будут работать по обычному графику.
31 декабря магазины Maxima закроются в 21 ч., а откроются в 12 ч. 1 января 2021 года.
Rimi
Магазины сети 24 декабря Rimi откроются в обычное время (7-9 ч. в зависимости от магазина) и будут работать до 20 ч. 25декабря магазины работать не будут. 26 декабря магазины сети Rimi откроются в 9 ч. и закроются в 20 ч.
До 23 ч. крупные магазины Rimi будут работать и 28-30 декабря. 31 декабря магазины Rimi закроются в 21 ч., а 1 января откроются в 10 ч.
Iki
Магазины сети Iki 24 декабря будут работать до 20 ч., а откроются 26 декабря в 9 ч. и будут работать до 21 ч.
31 декабря магазины Iki закроются в 20 ч., а 1 января откроются в 10 ч. и будут работать до 22 ч.
Lidl
Магазины сети Lidl не будут работать 25 декабря и 1 января. 24 декабря они закроются в 18.30 ч., а 31 декабря в 20.30 ч.
26 декабря магазины будут работать с 9 до 20 ч.
Norfa
Магазины сети Norfa 24 декабря закроются в 19 ч. 25 декабря и 1 января они работать не будут.
26 декабря магазины откроются в 9 ч, а 31 декабря закроются в 20 ч.
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